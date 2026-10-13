Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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13.10.2026 09:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Dienstagvormittag südwärts
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Porsche vz. Das Papier von Porsche vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,0 Prozent auf 41,37 EUR abwärts.
Die Porsche vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 2,0 Prozent auf 41,37 EUR nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'336 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Porsche vz-Aktie bisher bei 41,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,04 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 31'278 Porsche vz-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2026 bei 50,66 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,62 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für Porsche vz-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,11 EUR ausgeschüttet werden. Am 29.07.2026 hat Porsche vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,80 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche vz noch ein Gewinn pro Aktie von 0,22 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Porsche vz mit einem Umsatz von insgesamt 8.83 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um -5,05 Prozent verringert.
Porsche vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Porsche vz möglicherweise am 22.10.2027 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche vz ein EPS in Höhe von 1,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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