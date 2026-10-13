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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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13.10.2026 16:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Porsche vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 41,42 EUR ab.

Porsche vz.
38.51 CHF -1.79%
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 41,42 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'296 Punkten steht. Der Kurs der Porsche vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 41,20 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 42,04 EUR. Von der Porsche vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 144'300 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.06.2026 bei 50,66 EUR. 22,31 Prozent Plus fehlen der Porsche vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 35,62 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche vz-Aktie 14,00 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,11 EUR, nach 1,01 EUR im Jahr 2025. Am 29.07.2026 lud Porsche vz zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -5,05 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.83 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.30 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Porsche vz wird am 27.10.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 22.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,97 EUR je Porsche vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: tratong / Shutterstock.com
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