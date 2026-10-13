Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.10.2026 16:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von Porsche vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 41,42 EUR ab.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 41,42 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'296 Punkten steht. Der Kurs der Porsche vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 41,20 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 42,04 EUR. Von der Porsche vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 144'300 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.06.2026 bei 50,66 EUR. 22,31 Prozent Plus fehlen der Porsche vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 35,62 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche vz-Aktie 14,00 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,11 EUR, nach 1,01 EUR im Jahr 2025. Am 29.07.2026 lud Porsche vz zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -5,05 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.83 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.30 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Porsche vz wird am 27.10.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 22.10.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,97 EUR je Porsche vz-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Porsche vz-Aktie
Porsche-Aktie dennoch im Plus: Absatz-Talfahrt setzt sich weiter fort
Porsche-Aktie wankelmütig: Finanzchef dämpft Hoffnung auf besseres Jahr 2027 - VW-Tochter peilt mit Sparprogramm höhere Profitabilität an
VW-Aktie gibt ab: Konzern senkt Gewinnprognose deutlich - Porsche ebenso betroffen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
17:58
|MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich in Rot (finanzen.ch)
|
16:29
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Frankfurt in Grün: So bewegt sich der MDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
12:29
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel: MDAX mittags mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
09:29
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Dienstagvormittag südwärts (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Ende des Montagshandels fester (finanzen.ch)