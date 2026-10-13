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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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13.10.2026 12:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Porsche vz. Zuletzt fiel die Porsche vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 41,51 EUR ab.

Porsche vz.
38.49 CHF -1.85%
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Die Porsche vz-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 41,51 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'406 Punkten notiert. Im Tief verlor die Porsche vz-Aktie bis auf 41,20 EUR. Mit einem Wert von 42,04 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 92'292 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,66 EUR) erklomm das Papier am 16.06.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche vz-Aktie somit 18,06 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 35,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 1,01 EUR an Porsche vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,11 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche vz am 29.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Porsche vz ein EPS von 0,22 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -5,05 Prozent auf 8.83 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Porsche vz-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Porsche vz-Anleger Experten zufolge am 22.10.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,97 EUR je Aktie in den Porsche vz-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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