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12.11.2026 16:29:00
Porsche vz Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Porsche vz
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Porsche vz. Das Papier von Porsche vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 45,65 EUR abwärts.
Der Porsche vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 45,65 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'704 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Porsche vz-Aktie bei 45,56 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,47 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche vz-Aktie belief sich zuletzt auf 63'149 Aktien.
Am 16.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 50,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche vz-Aktie mit einem Kursplus von 10,97 Prozent wieder erreichen. Bei 35,62 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 21,97 Prozent könnte die Porsche vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,22 EUR, nach 1,01 EUR im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche vz am 27.10.2026. In Sachen EPS wurden 0,83 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche vz -0,65 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8.05 Mrd. EUR – eine Minderung von -7,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8.71 Mrd. EUR eingefahren.
Voraussichtlich am 17.03.2027 dürfte Porsche vz Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,08 EUR je Aktie in den Porsche vz-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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