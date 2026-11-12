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12.11.2026 12:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz zieht am Donnerstagmittag an
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Porsche vz. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche vz-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.
Die Porsche vz-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 46,30 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 26'881 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Porsche vz-Aktie bei 46,57 EUR. Bei 46,47 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 19'457 Porsche vz-Aktien umgesetzt.
Am 16.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 50,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Porsche vz-Aktie ist somit 9,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 35,62 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 23,07 Prozent könnte die Porsche vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für Porsche vz-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,01 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,22 EUR belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche vz am 27.10.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,83 EUR gegenüber -0,65 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Porsche vz 8.05 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -7,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8.71 Mrd. EUR umgesetzt worden.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Porsche vz am 17.03.2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Porsche vz im Jahr 2026 2,08 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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