Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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12.10.2026 16:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Nachmittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Porsche vz. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche vz-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.
Die Porsche vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 42,01 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'294 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 42,50 EUR erreichte die Porsche vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,86 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 88'305 Porsche vz-Aktien.
Bei 50,66 EUR markierte der Titel am 16.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 20,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 35,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche vz-Aktie.
Nach 1,01 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,11 EUR je Porsche vz-Aktie. Porsche vz liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 EUR gegenüber 0,22 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8.83 Mrd. EUR – eine Minderung von -5,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9.30 Mrd. EUR eingefahren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Porsche vz-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 22.10.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,97 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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