Porsche vz Aktie News: Porsche vz gibt am Vormittag ab

Die Porsche vz-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 45,96 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'627 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Porsche vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 45,81 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 46,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche vz-Aktien beläuft sich auf 14'541 Stück.

Am 16.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,23 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 35,62 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche vz-Aktie mit einem Verlust von 22,50 Prozent wieder erreichen.

Für Porsche vz-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,20 EUR ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche vz am 27.10.2026. Das EPS lag bei 0,83 EUR. Im letzten Jahr hatte Porsche vz einen Gewinn von -0,65 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -7,51 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8.05 Mrd. EUR im Vergleich zu 8.71 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 17.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Porsche vz-Gewinn in Höhe von 2,06 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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