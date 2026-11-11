Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittwochnachmittag gesucht

Die Porsche vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 46,12 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'589 Punkten tendiert. Bei 46,33 EUR erreichte die Porsche vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 46,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche vz-Aktien beläuft sich auf 97'127 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2026 bei 50,66 EUR. Gewinne von 9,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,62 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche vz-Aktie.

Porsche vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,20 EUR belaufen. Am 27.10.2026 legte Porsche vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,83 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,65 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Porsche vz im vergangenen Quartal 8.05 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -7,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche vz 8.71 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Porsche vz am 17.03.2027 vorlegen.

In der Porsche vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,06 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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