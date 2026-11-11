Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittwochmittag mit Abschlägen

Das Papier von Porsche vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 45,89 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'512 Punkten steht. In der Spitze büsste die Porsche vz-Aktie bis auf 45,67 EUR ein. Bei 46,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 60'058 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Porsche vz-Aktie damit 9,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 35,62 EUR. Abschläge von 22,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Porsche vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,20 EUR belaufen. Am 27.10.2026 hat Porsche vz die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,83 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Porsche vz ein EPS von -0,65 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 8.05 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von -7,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche vz 8.71 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Porsche vz-Bilanz für Q4 2026 wird am 17.03.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche vz einen Gewinn von 2,06 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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