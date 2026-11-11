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11.11.2026 12:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittwochmittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Porsche vz. Die Porsche vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 45,89 EUR.
Das Papier von Porsche vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 45,89 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'512 Punkten steht. In der Spitze büsste die Porsche vz-Aktie bis auf 45,67 EUR ein. Bei 46,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 60'058 Porsche vz-Aktien den Besitzer.
Am 16.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Porsche vz-Aktie damit 9,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 35,62 EUR. Abschläge von 22,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Porsche vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,20 EUR belaufen. Am 27.10.2026 hat Porsche vz die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,83 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Porsche vz ein EPS von -0,65 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 8.05 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von -7,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche vz 8.71 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Die Porsche vz-Bilanz für Q4 2026 wird am 17.03.2027 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche vz einen Gewinn von 2,06 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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