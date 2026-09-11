Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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11.09.2026 09:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz steigt am Freitagvormittag
Die Aktie von Porsche vz gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche vz-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.
Das Papier von Porsche vz konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 45,01 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'448 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 45,61 EUR erreichte die Porsche vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 44,97 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 25'469 Porsche vz-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 50,66 EUR erreichte der Titel am 16.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Porsche vz-Aktie liegt somit 11,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (35,62 EUR). Der derzeitige Kurs der Porsche vz-Aktie liegt somit 26,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,04 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche vz 1,01 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Porsche vz liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Porsche vz 0,22 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 8.83 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von -5,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche vz 9.30 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Porsche vz wird am 27.10.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der Porsche vz-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 22.10.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Porsche vz im Jahr 2026 1,94 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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