Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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11.09.2026 16:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Freitagnachmittag mit Aufschlag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Porsche vz. Zuletzt stieg die Porsche vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 44,88 EUR.
Das Papier von Porsche vz legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 44,88 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'529 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Porsche vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 45,61 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,97 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 145'715 Porsche vz-Aktien umgesetzt.
Am 16.06.2026 markierte das Papier bei 50,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 35,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Porsche vz-Aktie liegt somit 26,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Porsche vz-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,04 EUR ausgeschüttet werden. Am 29.07.2026 hat Porsche vz die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 8.83 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von -5,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Porsche vz am 27.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Porsche vz möglicherweise am 22.10.2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Porsche vz-Gewinn in Höhe von 1,94 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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