Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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11.09.2026 12:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Porsche vz. Mit einem Kurs von 44,85 EUR zeigte sich die Porsche vz-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.
Die Porsche vz-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 44,85 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der aktuell bei 25'544 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Porsche vz-Aktie bei 45,61 EUR. Die Porsche vz-Aktie sank bis auf 44,58 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,97 EUR. Bisher wurden via XETRA 72'310 Porsche vz-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2026 bei 50,66 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche vz-Aktie. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,62 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche vz-Aktie 25,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 1,01 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,04 EUR je Porsche vz-Aktie. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche vz am 29.07.2026. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 8.83 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von -5,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte Porsche vz Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 22.10.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,94 EUR je Aktie in den Porsche vz-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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