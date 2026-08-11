Porsche vz Aktie News: Porsche vz fällt am Dienstagvormittag

Der Porsche vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 44,51 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'337 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Porsche vz-Aktie ging bis auf 44,37 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4'986 Porsche vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2026 bei 50,66 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,82 Prozent könnte die Porsche vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,62 EUR ab. Derzeit notiert die Porsche vz-Aktie damit 24,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Porsche vz-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,01 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Porsche vz am 29.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Porsche vz 0,22 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Porsche vz mit einem Umsatz von insgesamt 8.83 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um -5,05 Prozent verringert.

Die Porsche vz-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 22.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Porsche vz.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,93 EUR je Porsche vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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