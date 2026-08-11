Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Die Porsche vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 45,08 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'445 Punkten notiert. Die Porsche vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 45,17 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 88'737 Porsche vz-Aktien.

Bei 50,66 EUR markierte der Titel am 16.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Porsche vz-Aktie ist somit 12,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,01 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 EUR je Porsche vz-Aktie. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,80 EUR. Im letzten Jahr hatte Porsche vz einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -5,05 Prozent auf 8.83 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Porsche vz-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 22.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche vz einen Gewinn von 1,93 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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