Porsche vz Aktie News: Porsche vz gewinnt am Mittag an Boden

Um 12:28 Uhr stieg die Porsche vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 44,78 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'292 Punkten tendiert. Die Porsche vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 44,78 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 44,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 51'059 Porsche vz-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.06.2026 auf bis zu 50,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche vz-Aktie. Bei 35,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,46 Prozent.

Porsche vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,05 EUR belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche vz am 29.07.2026 vor. Porsche vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,22 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Porsche vz mit einem Umsatz von insgesamt 8.83 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um -5,05 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Porsche vz-Anleger Experten zufolge am 22.10.2027 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Porsche vz im Jahr 2026 1,93 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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