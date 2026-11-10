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10.11.2026 09:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Vormittag fester
Die Aktie von Porsche vz zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 46,56 EUR zu.
Die Porsche vz-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 46,56 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'587 Punkten notiert. Die Porsche vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 46,95 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,73 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche vz-Aktien beläuft sich auf 5'143 Stück.
Am 16.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche vz-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 35,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche vz-Aktie mit einem Verlust von 23,50 Prozent wieder erreichen.
Nach 1,01 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,20 EUR je Porsche vz-Aktie. Porsche vz gewährte am 27.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,83 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,65 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 8.05 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -7,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.71 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Porsche vz am 17.03.2027 vorlegen.
Experten taxieren den Porsche vz-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,06 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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