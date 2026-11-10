Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Um 16:28 Uhr fiel die Porsche vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 46,30 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'471 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Porsche vz-Aktie bei 46,07 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 46,73 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 65'855 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,66 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,42 Prozent. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,07 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Porsche vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,20 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche vz 1,01 EUR aus. Am 27.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,83 EUR gegenüber -0,65 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -7,51 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8.05 Mrd. EUR im Vergleich zu 8.71 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Porsche vz am 17.03.2027 präsentieren.

In der Porsche vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,06 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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