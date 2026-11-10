Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittag fester

Das Papier von Porsche vz konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 46,51 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'611 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Porsche vz-Aktie bis auf 46,95 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,73 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 33'537 Porsche vz-Aktien umgesetzt.

Am 16.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,66 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 35,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Porsche vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,01 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,20 EUR. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Porsche vz am 27.10.2026 vor. Es stand ein EPS von 0,83 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche vz noch ein Gewinn pro Aktie von -0,65 EUR in den Büchern gestanden. Porsche vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.05 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -7,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.71 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.03.2027 veröffentlicht.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Porsche vz-Gewinn in Höhe von 2,06 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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