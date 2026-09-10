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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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10.09.2026 09:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Vormittag im Plus

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Vormittag im Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Porsche vz. Zuletzt wies die Porsche vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 45,64 EUR nach oben.

Porsche vz.
42.55 CHF 0.96%
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Um 09:28 Uhr stieg die Porsche vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 45,64 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'585 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Porsche vz-Aktie bei 45,97 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 42'039 Porsche vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,66 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche vz-Aktie derzeit noch 11,00 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 35,62 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche vz-Aktie 28,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 1,01 EUR an Porsche vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,04 EUR aus. Porsche vz veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,80 EUR, nach 0,22 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -5,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9.30 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8.83 Mrd. EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Porsche vz rechnen Experten am 22.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Porsche vz-Gewinn in Höhe von 1,90 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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