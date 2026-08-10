Porsche vz Aktie News: Porsche vz zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Um 16:28 Uhr sprang die Porsche vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 44,45 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'341 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Porsche vz-Aktie bis auf 44,93 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 44,09 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 126'575 Porsche vz-Aktien.

Bei einem Wert von 50,66 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.06.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 35,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche vz-Aktie mit einem Verlust von 19,87 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Porsche vz-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR aus. Porsche vz liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,80 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche vz noch ein Gewinn pro Aktie von 0,22 EUR in den Büchern gestanden. Porsche vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.83 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -5,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Porsche vz veröffentlicht werden. Am 22.10.2027 wird Porsche vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Experten taxieren den Porsche vz-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,93 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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