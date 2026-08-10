Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Montagmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 44,47 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'399 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Porsche vz-Aktie bis auf 44,57 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 44,09 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 57'504 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 50,66 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.06.2026). Mit einem Zuwachs von 13,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 35,62 EUR. Abschläge von 19,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 1,01 EUR an Porsche vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Am 29.07.2026 lud Porsche vz zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche vz 0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Porsche vz mit einem Umsatz von insgesamt 8.83 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um -5,05 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Porsche vz am 27.10.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 22.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Porsche vz im Jahr 2026 1,93 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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