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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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09.11.2026 09:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Vormittag mit Verlusten

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Vormittag mit Verlusten

Die Aktie von Porsche vz gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 46,65 EUR.

Porsche vz.
42.78 CHF -0.13%
Kaufen Verkaufen

Der Porsche vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 46,65 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'847 Punkten steht. Der Kurs der Porsche vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 46,59 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 46,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3'221 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2026 markierte das Papier bei 50,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,60 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,62 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 23,64 Prozent würde die Porsche vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,01 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,20 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche vz am 27.10.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,83 EUR, nach -0,65 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -7,51 Prozent zurück. Hier wurden 8.05 Mrd. EUR gegenüber 8.71 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.03.2027 terminiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,06 EUR je Porsche vz-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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