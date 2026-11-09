Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Nachmittag im Minus

Um 16:28 Uhr rutschte die Porsche vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 46,57 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'231 Punkten liegt. Die Porsche vz-Aktie sank bis auf 46,56 EUR. Bei 46,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche vz-Aktien beläuft sich auf 55'260 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.06.2026 bei 50,66 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,78 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 35,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche vz-Aktie mit einem Verlust von 23,51 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR an Porsche vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,20 EUR. Am 27.10.2026 legte Porsche vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,83 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche vz noch ein Gewinn pro Aktie von -0,65 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Porsche vz 8.05 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -7,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8.71 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Porsche vz-Bilanz für Q4 2026 wird am 17.03.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,06 EUR je Porsche vz-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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