Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Montagmittag Verlust reich

Die Porsche vz-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 46,89 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'076 Punkten steht. Die Porsche vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 46,56 EUR nach. Bei 46,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 24'536 Porsche vz-Aktien.

Am 16.06.2026 markierte das Papier bei 50,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche vz-Aktie. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,62 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,20 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche vz-Aktionäre 1,01 EUR je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Porsche vz am 27.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,83 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche vz -0,65 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 8.05 Mrd. EUR, gegenüber 8.71 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -7,51 Prozent präsentiert.

Am 17.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Porsche vz veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,06 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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