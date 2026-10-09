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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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09.10.2026 09:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Freitagvormittag höher

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Freitagvormittag höher

Die Aktie von Porsche vz gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Porsche vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 42,07 EUR nach oben.

Porsche vz.
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Die Porsche vz-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 42,07 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 24'989 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Porsche vz-Aktie sogar auf 42,07 EUR. Bei 41,46 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 19'310 Porsche vz-Aktien.

Am 16.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Porsche vz-Aktie liegt somit 16,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 35,62 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 15,33 Prozent könnte die Porsche vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,01 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,05 EUR. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche vz am 29.07.2026. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -5,05 Prozent auf 8.83 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Porsche vz dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,98 EUR je Porsche vz-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: tratong / Shutterstock.com
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