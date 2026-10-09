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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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09.10.2026 16:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Porsche vz Aktie News: Porsche vz zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Aktie von Porsche vz gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Porsche vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 42,15 EUR zu.

Porsche vz.
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Die Porsche vz-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 42,15 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'125 Punkten notiert. Die Porsche vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 42,50 EUR an. Bei 41,46 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 227'419 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2026 bei 50,66 EUR. Mit einem Zuwachs von 20,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 35,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 15,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Porsche vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,05 EUR belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche vz am 29.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 8.83 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von -5,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Porsche vz am 27.10.2026 vorlegen. Am 22.10.2027 wird Porsche vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche vz im Jahr 2026 1,98 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Porsche
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