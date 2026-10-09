Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Freitagmittag nahe Vortagesschluss

Kaum Ausschläge verzeichnete die Porsche vz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 12:28 Uhr bei 40,99 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der im Moment bei 25'079 Punkten tendiert. Die Porsche vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 42,27 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Porsche vz-Aktie bis auf 40,87 EUR. Bei 41,46 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche vz-Aktien beläuft sich auf 99'211 Stück.

Bei 50,66 EUR erreichte der Titel am 16.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche vz-Aktie mit einem Kursplus von 23,59 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 35,62 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Der derzeitige Kurs der Porsche vz-Aktie liegt somit 15,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Porsche vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche vz 1,01 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche vz am 29.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Porsche vz ein EPS von 0,22 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Porsche vz im vergangenen Quartal 8.83 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -5,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche vz 9.30 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte Porsche vz Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,98 EUR je Aktie in den Porsche vz-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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