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09.09.2026 09:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Vormittag seitwärts

Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Vormittag seitwärts

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Porsche vz. Mit einem Kurs von 44,88 EUR zeigte sich die Porsche vz-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Porsche vz.
41.90 CHF -0.03%
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Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die Porsche vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 44,88 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der derzeit bei 25'884 Punkten notiert. Bei 44,94 EUR markierte die Porsche vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büsste die Porsche vz-Aktie bis auf 44,63 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,63 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3'992 Porsche vz-Aktien.

Am 16.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche vz-Aktie somit 11,41 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,62 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche vz-Aktie 26,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR an Porsche vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,04 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche vz am 29.07.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Porsche vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.83 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -5,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Porsche vz veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 22.10.2027 dürfte Porsche vz die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche vz ein EPS in Höhe von 1,90 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: tratong / Shutterstock.com
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