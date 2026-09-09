Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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09.09.2026 16:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Porsche vz gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 44,79 EUR.
Um 16:28 Uhr rutschte die Porsche vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 44,79 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'582 Punkten realisiert. Die Porsche vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 44,43 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,63 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche vz-Aktie belief sich zuletzt auf 193'255 Aktien.
Am 16.06.2026 markierte das Papier bei 50,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche vz-Aktie 13,11 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (35,62 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche vz-Aktie mit einem Verlust von 20,47 Prozent wieder erreichen.
Nach 1,01 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,04 EUR je Porsche vz-Aktie. Porsche vz liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,80 EUR, nach 0,22 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Porsche vz im vergangenen Quartal 8.83 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -5,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche vz 9.30 Mrd. EUR umsetzen können.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Porsche vz wird am 27.10.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 22.10.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,90 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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