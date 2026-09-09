Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittag kaum verändert

Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der Porsche vz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 44,82 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der derzeit bei 25'669 Punkten notiert. Bei 45,20 EUR markierte die Porsche vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Porsche vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 44,63 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,63 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 55'632 Porsche vz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 50,66 EUR erreichte der Titel am 16.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,03 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 35,62 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche vz-Aktie 20,53 Prozent sinken.

Nach 1,01 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,04 EUR je Porsche vz-Aktie. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche vz am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche vz 0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 8.83 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von -5,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Porsche vz wird am 27.10.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 22.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Porsche vz im Jahr 2026 1,90 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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