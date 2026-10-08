Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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08.10.2026 16:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Nachmittag schwächer
Die Aktie von Porsche vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 41,78 EUR abwärts.
Die Porsche vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 2,1 Prozent auf 41,78 EUR nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 24'961 Punkten realisiert. Bei 41,57 EUR markierte die Porsche vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 42,38 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 184'084 Porsche vz-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 16.06.2026 auf bis zu 50,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 35,62 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 14,74 Prozent könnte die Porsche vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Porsche vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,04 EUR belaufen. Am 29.07.2026 hat Porsche vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,80 EUR gegenüber 0,22 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -5,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8.83 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 9.30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Porsche vz-Anleger Experten zufolge am 22.10.2027 werfen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,98 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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