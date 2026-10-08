Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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08.10.2026 12:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt
Die Aktie von Porsche vz gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 42,83 EUR.
Die Porsche vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 42,83 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 24'881 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Porsche vz-Aktie bei 43,18 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,38 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 91'634 Porsche vz-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 50,66 EUR erreichte der Titel am 16.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Porsche vz-Aktie liegt somit 15,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,62 EUR am 23.03.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 16,83 Prozent könnte die Porsche vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Porsche vz-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,01 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,04 EUR aus. Porsche vz liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -5,05 Prozent auf 8.83 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Porsche vz-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Porsche vz rechnen Experten am 22.10.2027.
Den erwarteten Gewinn je Porsche vz-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,98 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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