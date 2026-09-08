Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Dienstagvormittag südwärts

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,4 Prozent auf 44,55 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'959 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Porsche vz-Aktie bis auf 44,23 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 44,25 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4'860 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,71 Prozent. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 35,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche vz-Aktie 25,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Porsche vz seine Aktionäre 2025 mit 1,01 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,04 EUR je Aktie ausschütten. Am 29.07.2026 äusserte sich Porsche vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -5,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8.83 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 9.30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 22.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Porsche vz-Gewinn in Höhe von 1,90 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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