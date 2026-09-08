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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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08.09.2026 16:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Dienstagnachmittag gefragt

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Dienstagnachmittag gefragt

Die Aktie von Porsche vz gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Porsche vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 45,08 EUR.

Porsche vz.
41.91 CHF -0.24%
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Um 16:28 Uhr ging es für das Porsche vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 45,08 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'931 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Porsche vz-Aktie bis auf 45,72 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,25 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 102'318 Porsche vz-Aktien umgesetzt.

Am 16.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 50,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 12,38 Prozent Plus fehlen der Porsche vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 35,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Porsche vz-Aktie ist somit 20,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Porsche vz-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,01 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,04 EUR belaufen. Porsche vz gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,80 EUR. Im letzten Jahr hatte Porsche vz einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie eingefahren. Mit einem Umsatz von 8.83 Mrd. EUR, gegenüber 9.30 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -5,05 Prozent präsentiert.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2027 erwartet.

In der Porsche vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,90 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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21.08.26 Porsche vz. Equal Weight Barclays Capital
19.08.26 Porsche vz. Verkaufen DZ BANK
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