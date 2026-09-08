Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittag gesucht

Die Porsche vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 45,32 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'929 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Porsche vz-Aktie bis auf 45,47 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,25 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 48'539 Porsche vz-Aktien umgesetzt.

Am 16.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 11,78 Prozent Plus fehlen der Porsche vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 35,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 21,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR an Porsche vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,04 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche vz am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 8.83 Mrd. EUR, gegenüber 9.30 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -5,05 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Porsche vz möglicherweise am 22.10.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche vz einen Gewinn von 1,90 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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