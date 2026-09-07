Porsche vz Aktie News: Porsche vz legt am Vormittag zu

Die Porsche vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 44,57 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 26'035 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Porsche vz-Aktie bei 44,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 44,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8'295 Porsche vz-Aktien umgesetzt.

Am 16.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 13,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 35,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche vz-Aktie 20,08 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,01 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,04 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche vz am 29.07.2026. Es stand ein EPS von 0,80 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche vz noch ein Gewinn pro Aktie von 0,22 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.83 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von -5,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte Porsche vz Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Porsche vz-Anleger Experten zufolge am 22.10.2027 werfen.

Experten taxieren den Porsche vz-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,90 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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