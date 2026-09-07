Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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07.09.2026 16:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz zeigt sich am Montagnachmittag fester
Die Aktie von Porsche vz zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche vz-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.
Die Porsche vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 44,54 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'984 Punkten notiert. Die Porsche vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 44,74 EUR. Bei 44,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 66'814 Porsche vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 16.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 50,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 13,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 35,62 EUR. Der aktuelle Kurs der Porsche vz-Aktie ist somit 20,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 1,01 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,04 EUR je Porsche vz-Aktie. Am 29.07.2026 hat Porsche vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,80 EUR. Im letzten Jahr hatte Porsche vz einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -5,05 Prozent zurück. Hier wurden 8.83 Mrd. EUR gegenüber 9.30 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Porsche vz veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Porsche vz rechnen Experten am 22.10.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,90 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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