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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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07.09.2026 12:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz zieht am Mittag an

Porsche vz Aktie News: Porsche vz zieht am Mittag an

Die Aktie von Porsche vz zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Porsche vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 44,46 EUR.

Porsche vz.
41.80 CHF 0.12%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 44,46 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'973 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Porsche vz-Aktie bis auf 44,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,00 EUR. Bisher wurden heute 44'041 Porsche vz-Aktien gehandelt.

Am 16.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,66 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,95 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 35,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche vz-Aktie 19,88 Prozent sinken.

Porsche vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,04 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche vz am 29.07.2026. Porsche vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,22 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -5,05 Prozent auf 8.83 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Porsche vz rechnen Experten am 22.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,90 EUR je Porsche vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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