Porsche vz Aktie News: Porsche vz verbilligt sich am Freitagvormittag

Die Porsche vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 43,41 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'247 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Porsche vz-Aktie bei 43,38 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,68 EUR. Von der Porsche vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'408 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.06.2026 bei 50,66 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,70 Prozent hinzugewinnen. Bei 35,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Porsche vz-Aktie liegt somit 21,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Porsche vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,01 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Porsche vz gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,80 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche vz noch ein Gewinn pro Aktie von 0,22 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -5,05 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8.83 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9.30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Porsche vz am 27.10.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Porsche vz-Anleger Experten zufolge am 22.10.2027 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,93 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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