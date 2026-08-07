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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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07.08.2026 16:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz präsentiert sich am Nachmittag fester

Porsche vz Aktie News: Porsche vz präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Aktie von Porsche vz zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Porsche vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 44,00 EUR.

Porsche vz.
41.15 CHF 1.17%
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Die Porsche vz-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 44,00 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'319 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Porsche vz-Aktie bei 44,05 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 43,68 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche vz-Aktien beläuft sich auf 72'078 Stück.

Bei 50,66 EUR erreichte der Titel am 16.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 15,14 Prozent Plus fehlen der Porsche vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 35,62 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit Abgaben von 19,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche vz-Aktionäre 1,01 EUR je Wertpapier. Am 29.07.2026 hat Porsche vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -5,05 Prozent auf 8.83 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 22.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,93 EUR je Porsche vz-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: tratong / Shutterstock.com
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