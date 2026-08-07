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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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07.08.2026 12:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Freitagmittag mit kaum veränderter Tendenz

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Freitagmittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Aktie von Porsche vz hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Porsche vz-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 43,54 EUR.

Porsche vz.
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Die Porsche vz-Aktie kam im XETRA-Handel um 12:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 43,54 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der derzeit bei 26'337 Punkten notiert. Die Porsche vz-Aktie legte bis auf 43,68 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büsste die Porsche vz-Aktie bis auf 43,12 EUR ein. Bei 43,68 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 30'757 Porsche vz-Aktien umgesetzt.

Am 16.06.2026 markierte das Papier bei 50,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,35 Prozent. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche vz 1,01 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Porsche vz liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -5,05 Prozent auf 8.83 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche vz 9.30 Mrd. EUR umgesetzt.

Porsche vz wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen. Porsche vz dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,93 EUR je Aktie in den Porsche vz-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com
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