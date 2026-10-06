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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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06.10.2026 16:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Porsche vz. Der Porsche vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 42,42 EUR.

Porsche vz.
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Die Porsche vz-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 42,42 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'453 Punkten realisiert. Die Porsche vz-Aktie sank bis auf 42,25 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 43,06 EUR. Zuletzt wechselten 195'268 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 50,66 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.06.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche vz-Aktie somit 16,27 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 35,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Porsche vz-Aktie liegt somit 19,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR an Porsche vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,05 EUR. Am 29.07.2026 hat Porsche vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -5,05 Prozent auf 8.83 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche vz 9.30 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte Porsche vz Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 22.10.2027 dürfte Porsche vz die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,98 EUR je Porsche vz-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Porsche
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