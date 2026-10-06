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06.10.2026 12:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittag kaum bewegt

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittag kaum bewegt

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von Porsche vz. Kaum Ausschläge verzeichnete die Porsche vz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 42,98 EUR.

Porsche vz.
40.26 CHF 0.25%
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Die Porsche vz-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 42,98 EUR an der Tafel. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der derzeit bei 25'438 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Porsche vz-Aktie bis auf 43,72 EUR. Im Tief verlor die Porsche vz-Aktie bis auf 42,70 EUR. Bei 43,06 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 80'560 Porsche vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.06.2026 bei 50,66 EUR. Derzeit notiert die Porsche vz-Aktie damit 15,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (35,62 EUR). Der derzeitige Kurs der Porsche vz-Aktie liegt somit 20,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche vz 1,01 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche vz am 29.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,22 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 8.83 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von -5,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche vz 9.30 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 22.10.2027 dürfte Porsche vz die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,98 EUR je Porsche vz-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: tratong / Shutterstock.com
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