Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 43,05 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'271 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Porsche vz-Aktie bei 43,21 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,06 EUR. Zuletzt wechselten 7'389 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2026 bei 50,66 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche vz-Aktie 17,68 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Porsche vz-Aktie liegt somit 20,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Porsche vz-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 EUR ausgeschüttet werden. Am 29.07.2026 hat Porsche vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -5,05 Prozent zurück. Hier wurden 8.83 Mrd. EUR gegenüber 9.30 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Porsche vz-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Porsche vz-Anleger Experten zufolge am 22.10.2027 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,98 EUR je Porsche vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Porsche vz-Aktie

VW-Aktie gibt ab: Konzern senkt Gewinnprognose deutlich - Porsche ebenso betroffen

Porsche-Aktie tiefer: Bugatti-Rimac-Deal bringt Milliardensumme ein

Porsche-Aktie im Sinkflug: MHP komplett an Tata Consultancy Services verkauft