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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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05.10.2026 12:29:00

Porsche vz Aktie News: Anleger schicken Porsche vz am Montagmittag auf rotes Terrain

Porsche vz Aktie News: Anleger schicken Porsche vz am Montagmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Porsche vz. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 42,88 EUR.

Porsche vz.
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Die Porsche vz-Aktie musste um 12:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 42,88 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'209 Punkten realisiert. Der Kurs der Porsche vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 42,70 EUR nach. Mit einem Wert von 43,06 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 47'308 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,14 Prozent könnte die Porsche vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 35,62 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Abschläge von 16,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 EUR, nach 1,01 EUR im Jahr 2025. Am 29.07.2026 hat Porsche vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Porsche vz ein EPS von 0,22 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -5,05 Prozent auf 8.83 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Porsche vz möglicherweise am 22.10.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Porsche vz-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,98 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com
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