Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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04.09.2026 09:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Freitagvormittag mit Aufschlag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Porsche vz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 44,85 EUR zu.
Die Porsche vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 44,85 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 26'001 Punkten steht. Bei 45,81 EUR markierte die Porsche vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 29'802 Porsche vz-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 16.06.2026 auf bis zu 50,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Porsche vz-Aktie damit 11,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 35,62 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche vz-Aktie derzeit noch 20,58 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,04 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche vz 1,01 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 29.07.2026 lud Porsche vz zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 8.83 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -5,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.30 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Porsche vz wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 22.10.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Porsche vz im Jahr 2026 1,90 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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