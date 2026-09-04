Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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04.09.2026 16:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz verbilligt sich am Nachmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Porsche vz. Zuletzt ging es für die Porsche vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 44,47 EUR.
Die Porsche vz-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 44,47 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 26'111 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Porsche vz-Aktie bisher bei 44,41 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 45,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 202'487 Porsche vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 16.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 50,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche vz-Aktie derzeit noch 13,92 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 35,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Porsche vz-Aktie ist somit 19,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 erhielten Porsche vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,01 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,04 EUR. Am 29.07.2026 lud Porsche vz zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,80 EUR, nach 0,22 EUR im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 8.83 Mrd. EUR, gegenüber 9.30 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -5,05 Prozent präsentiert.
Porsche vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 22.10.2027 dürfte Porsche vz die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Porsche vz-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,90 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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