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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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04.09.2026 12:29:00

Porsche vz Aktie News: Anleger schicken Porsche vz am Mittag ins Minus

Porsche vz Aktie News: Anleger schicken Porsche vz am Mittag ins Minus

Die Aktie von Porsche vz gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 44,54 EUR abwärts.

Porsche vz.
42.12 CHF 0.48%
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Das Papier von Porsche vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 44,54 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'040 Punkten steht. Die Porsche vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 44,41 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 117'559 Porsche vz-Aktien umgesetzt.

Am 16.06.2026 markierte das Papier bei 50,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche vz-Aktie. Bei 35,62 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Porsche vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,04 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche vz 1,01 EUR aus. Am 29.07.2026 hat Porsche vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.83 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von -5,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Porsche vz veröffentlicht werden. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Porsche vz möglicherweise am 22.10.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,90 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Porsche
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