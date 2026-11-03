Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Dienstagvormittag mit Einbussen

Die Porsche vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 46,13 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'760 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Porsche vz-Aktie bisher bei 45,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,19 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 12'557 Porsche vz-Aktien.

Bei einem Wert von 50,66 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.06.2026). Gewinne von 9,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 35,62 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Porsche vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,20 EUR belaufen. Am 27.10.2026 äusserte sich Porsche vz zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,83 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Porsche vz -0,65 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.05 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von -7,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.71 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Porsche vz am 17.03.2027 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche vz-Aktie in Höhe von 2,04 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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