Porsche vz Aktie News: Porsche vz gibt am Mittag ab

Die Porsche vz-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 46,13 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'824 Punkten liegt. Die Porsche vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 45,80 EUR ab. Bei 46,19 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Porsche vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 36'855 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.06.2026 auf bis zu 50,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Porsche vz-Aktie liegt somit 8,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,62 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche vz-Aktie.

Porsche vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,20 EUR belaufen. Porsche vz gewährte am 27.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,83 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,65 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 8.05 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von -7,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8.71 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Porsche vz am 17.03.2027 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Porsche vz-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,04 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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